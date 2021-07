Super Dragon Ball Heroes: Goku e Vegeta non sono più gli stessi, pronti al contrattacco?

Lo "Space-Time War Arc" di Super Dragon Ball Heroes è un continuo crescendo di adrenalina e di emozioni. Nel corso dell'ultimo episodio andato in scena, Goku e Vegeta sembrano essere drasticamente cambiati: cosa è accaduto ai due Saiyan e da dove deriva la loro rinnovata sicurezza?

Il sedicesimo episodio di Super Dragon Ball Heores: Big Bang Mission riprende dal cliffhanger che aveva chiuso la puntata precedente. Goku, Vegeta ed Hearts sono stati tratti in salvo da Cell, che tornato dagli inferi ha trasportato il trio in un luogo sicuro. L'essere perfetto rivela di stare lavorando per conto dei Demon Gods, i quali si rivelano ai protagonisti.

Spinti da quei misteriosi esseri, Goku e Vegeta si recano in una Stanza dello Spirito e del Tempo in cui sono presenti le ombre dei migliori combattenti affrontati in vita dai due Saiyan. Battendoli, Kakarot e il principe sono destinati ad aumentare a dismisura il loro potere combattivo.

Al loro ritorno da quella misteriosa dimensione, i due Saiyan sembrano più vigorosi, nello spirito e nel corpo. Come evidenziato dal tweet in calce all'articolo, Goku ha "masterato" l'Ultra Istinto, mentre Vegeta è riuscito a controllare l'aura oscura del Super Saiyan God Super Saiyan Controlled Berserk. Ma non solo, i due indossano anche dei nuovi Gi, evidenziando come i due siano divenuti dei Time Patrol. Infatti, sulle tute da combattimento è inciso il Time Patrol Infinity Logo.

Riusciranno ora a rivaleggiare con Goku Black? Nel frattempo, ecco chi è il Guerriero Incappucciato di Super Dragon Ball Heroes.