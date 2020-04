Super Dragon Ball Heroes: Goku e Vegeta al salvataggio del multiverso nell'ultima puntata

Quello di Dragon Ball è un franchise semplicemente immenso, conosciuto in ogni angolo del pianeta come uno dei più importanti brand all'interno dell'industria anime/manga, un'epopea che può contare su milioni e milioni di fedeli appassionati sempre pronti a supportare ogni nuovo progetto dell'IP.

Tra le varie produzioni legate al brand, figura anche Super Dragon Ball Heroes, serie animata largamente seguita dai fan e basata sul videogioco Dragon Ball Heroes. Recentemente è però uscito il nuovo episodio della produzione, puntata assai attesa dal pubblico che ha finalmente messo in mostra il tentativo messo in atto da Goku e Vegeta per salvare il multiverso.

L'episodio ha infatti visto Goku e Vegeta intenti a fermare Berus, il quale si è però dimostrato decisamente troppo forte. Quando il vero potere del Dio della Distruzione è stato svelato in tutta la sua micidiale potenza, neanche la forza dei Super Saiyan concessa ai due ha potuto nulla.

Sebbene gli Dei della Distruzione alla fine abbiano compreso il proprio errore, di fatto rendendosi conto che Tokitoki non era l'uccello che stavano cercando, ciò non è comunque bastato per fermare il piano di Fu, ovvero creare un "Albero dell'Universo" in grado di assorbire l'energia da tutto ciò che esiste nel creato.

Insomma, i nostri eroi dovranno dare tutto loro stessi per riuscire a evitare il concretizzarsi di un disastro, con la seconda stagione che sta già facendo largamente parlare gli spettatori. Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente è stata svelata una splendida figure a tema Super Dragon Ball Heroes e dedicata a Xeno Goku.