Super Dragon Ball Heroes: Goku vs. Goku nella prima puntata della Ultra God Mission

La disfatta di Fu nella Big Bang Mission segna un nuovo punto d’inizio per Super Dragon Ball Heroes. Nell’anime promozionale non canonico, infatti, è cominciato un arco narrativo che porterà gli spettatori verso altri epici scontri e trasformazioni straordinarie. L a portata principale della prima puntata di questa saga è una sfida tra Goku!

La prima parte di Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission è contraddistinta dal Super Space-Time Tournament, un torneo a cui sono stati invitati i migliori guerrieri provenienti da tutte le linee temporali e dai vari universi, anche paralleli.

La competizione è organizzata da Aios, ex Kaioshin del Tempo che intende riprendersi il suo titolo, ora detenuto da Chronoa, sfruttando il potere dei suoi scagnozzi, i misteriosi guerrieri in nero. Tra di essi, nella Ultra God Mission pare nascondersi persino un morto tornato dal futuro.

Quando ai combattenti vengono spiegate le regole del torneo, questi vengono teletrasportati in diverse ambientazioni, dove esploderanno in conflitti. Se l’avversario di Yamcha in Super Dragon Ball Heroes è Mecha Frezer, quello di Goku è Xeno Goku.

Ancora una volta, dopo aver lottato fianco a fianco contro Fu, i due Saiyan dovranno combattersi. Un nuovo capitolo della sfida tra Super Saiyan Blue e Super Saiyan 4 sta per essere scritto, ma prima i due Goku si uniscono per abbattere alcuni avversari. Secondo voi, quale delle due trasformazioni di Kakarot prevarrà?