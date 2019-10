Super Dragon Ball Heroes: anche il Gran Sacerdote teme Ultimate Hearts?

Il debutto del nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes ha creato nuovi colpi di scena, a partire dalle vesti di Ultimate Hearts che pare essere estremamente potente, al punto da suscitare l'interesse persino del Gran Sacerdote in persona. Che il Sommo Angelo stia pensando di intervenire personalmente un'altra volta?

Già durante la distruzione del Pianeta Prigione, infatti, il Gran Sacerdote aveva interferito nei piani del nemico, salvando Goku da morte certa. Per questo motivo, è lecito supporre un suo possibile ritorno come deus ex machina nei prossimi episodi dell'adattamento animato dello spin off promozionale, anche in virtù della sua apparizione nell'episodio 16.

Proprio in quella scena, infatti, il Gran Sacerdote appare per pochi secondi visibilmente preoccupato, probabilmente per via della natura come sterminatore di divinità di Ultimate Hearts, recentemente protagonista di un dibattito sulla sua canonicità. Il rischio che possa avvicinarsi al Re di tutti i 12 Universi, Zeno, è un pericolo da non sottovalutare e, pertanto, potrebbe convincere il potente Angelo a subentrare nello scontro che vedrà protagonisti Jiren, Hit e Goku contro la minaccia comune. Non ci resta, dunque, che attendere la fine di ottobre per scoprire le prossime novità sullo scontro, con la 17esima puntata prevista per il 27 del mese.

E voi, invece, cosa ne pensate della situazione attuale? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.