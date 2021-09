Super Dragon Ball Heroes: un iconico villain della serie GT sta per tornare

Ormai è risaputo, Super Dragon Ball Heroes attinge le sue risorse da tutte le serie del franchise per mettere in scena scontri pazzeschi, realizzando così i sogni nel cassetto del fandom. Questa volta, la serie promozionale non canonica metterà mani nella storia di Dragon Ball GT per riportare sul campo di battaglia uno dei più forti villain.

L’arco narrativo della “Guerra Spazio-Tempo” è agli sgoccioli, ma le sorprese non sembrano avere fine. Questa saga, forse la più spettacolare dell’anime spin-off, ha dato ai fan la possibilità di ammirare ancora una volta alcuni dei protagonisti più apprezzati di sempre. Dal “vecchio” Broly, a Golden Mecha Cooler, passando per Cell, Turles e il Dottor Wheelo, i Guerrieri Z hanno dovuto affrontare mille peripezie. Una nuova, grande minaccia sta però per fare il suo debutto nell’universo fittizio di Fu.

Mentre Goku e Vegeta saranno impegnati nel combattimento con Goku Black Super Saiyan Rosé di terzo livello, il più potente antagonista di Dragon Ball GT apparirà misteriosamente. Come potrete notare dalla clip promozionale presente nel tweet in calce all’articolo, stiamo parlando di Omega Shenron, ossia la forma che Syn Shenron ottenne dopo aver assorbito le Sfere del Drago.

Osservando attentamente il villain, però, è possibile notare un piccolo, spaventoso dettaglio. Sulla sua fronte è incisa una M, la stessa di Majin Vegeta. Chi riuscirà a fermare la potenza spaventosa di Majin Omega Shenron? Vi ricordiamo che, in Dragon Ball GT, Omega Shenron ha combattuto alla pari con Goku e Vegeta Super Saiyan 4, e che venne sconfitto solamente con una potentissima Sfera Genkidama. Ma in quale modo Omega Shenron si è legato a Majin Buu e al Mago Babidi?

In attesa di risposte, vi lasciamo alla sfida tra Super Saiyan Rosé e Blue, e alla guerra civile Saiyan del manga Super Dragon Ball Heroes.