Super Dragon Ball Heroes: immagini spoiler dal nuovo capitolo del manga!

Come ben sapete, Super Dragon Ball Heroes è un'opera non canonica tratta dal videogioco omonimo e che ha riscosso un notevolissimo successo in tutto il mondo. Pertanto, dopo la conclusione della serie animata di Dragon Ball Super, si sono successe la realizzazione di un manga e un anime tratte dal videogioco.

Il manga di Super Dragon Ball Heroes è scritto da Yoshitaka Nagayama e pubblicato sulla rivista mensile V-Jump da maggio 2018 e, grazie ad alcuni insider, possiamo dare uno sguardo alle prime immagini spoiler spuntate in rete. Il capitolo 9, di cui potete vedere gli spoiler in fondo alla notizia, vede il ritorno di Goku e Kaioshin, con quest'ultimo che ha salvato il protagonista da Planet Prison. Dopo questo evento, Goku sembra essere diventato un discepolo dell'entità divina e indossa vestiti estremamente simili a quelli indossati proprio dai Kaioshin.

Nelle altre pagine spoiler vediamo apparire Kale e Caulifla ma, soprattutto, le due saiyan dell'Universo 6 possedute dai due Tsufuru in modo simile a come successe nel famoso arco di Baby in Dragon Ball GT. Oren e Kamin, già potentissimi normalmente, riusciranno quindi a mettere le mani su un potere ancora più grande, diventando quindi i nemici principali del prossimo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes.