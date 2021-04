Super Dragon Ball Heroes: un importante debutto nella sinossi del prossimo episodio

Il nuovo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes sta finalmente per entrare nel vivo, portando in scena alcuni dei personaggi più attesi dalla community. Mentre Goku e Hearts affrontano Freezer e Cooler, infatti, tre nuovi combattenti irrompono sul campo di battaglia.

La serie animata promozionale si trova nel mezzo di una nuova saga che porterà Goku a scontrarsi con alcuni dei suoi più potenti antagonisti. Sfruttando il suo potere oscuro, Fu è riuscito a relegare il Saiyan in un misterioso universo parallelo; il protagonista, però, non è solo, ad aspettare il suo risveglio vi erano i fratelli Freezer e Cooler.

Mentre di Vegeta non vi sono ancora tracce, Goku viene inaspettatamente aiutato da Hearts, che sembra aver cambiato fronte in seguito alla sua sconfitta. Ma nel secondo episodio dello Space-Time War Arc, questo improvvisato duo si troverà di fronte a nuove problematiche.

Come svelato dall'utente Twitter DBS Chronicles, la prossima puntata di questa saga arriverà in Giappone il 15 aprile. Oltre a svelare la data del debutto, l'insider ha anche anticipato la sinossi dell'episodio,



Intitolato "Appare il Guerriero in Nero! Inizia una nuova avventura!", la puntata comincerà dal termine della precedente. "Goku e Hearts combattono contro gli Xeno Freezer e Cooler. Improvvisamente, Broly appare dal nulla e inizia ad attaccare tutti indiscriminatamente".

Ma non sarà solamente il Super Saiyan Leggendario a tornare in questo episodio. "In una situazione difficile, appare un misterioso guerriero in nero. Dopo aver incontrato il Saiyan Mascherato, Goku e Hearts partono alla ricerca delle Sfere del Drago per fuggire dallo Spazio-Tempo".

Dunque, vecchie e nuove minacce, e un nuovo universo da esplorare attendono Goku in questo secondo episodio dell'arco narrativo. Nel frattempo, scopriamo cosa è successo a Vegeta in Super Dragon Ball Heroes. Indaghiamo sull'identità del misterioso Saiyan Mascherato di Super Dragon Ball Heroes.