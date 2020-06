Super Dragon Ball Heroes introduce un misterioso personaggio

Spesso, In Dragon Ball, l'introduzione di figure afferenti alla medicina non ha sortito dei risvolti positivi per i nostri protagonisti. L'esempio più lampante è il Dr.Gero, che con la creazione degli Androidi e soprattutto di Cell era a un passo dal distruggere la Terra.

L'anime di Super Dragon Ball Heroes ha introdotto un profilo simile - almeno sulla carta. Nell'ultima puntata è stato presentato agli spettatori un misterioso personaggio, che sappiamo soltanto essere un dottore appartenente alla dimensione del demone oscuro.

La sua caratteristica peculiare gli consente di trasformare il suo braccio un'arma. Mentre Goku e Vegeta erano impegnati contro Bojack e Turles, le versioni Xeno dei due Saiyan si sono diretti verso la dimensione del demone oscuro per incontrare questo fantomatico dottore.

E' probabile quindi che i due guerrieri abbiano già fatto la sua conoscenza, e proprio per questo motivo è difficile decifrare la vera lealtà del personaggio. Per quanto riguarda lo scontro con Bokack e Turles, gli antagonisti hanno acquisito una forza notevole grazie all'energia proveniente dall'Albero dell'Universo, mettendo in grossa difficoltà Goku e Vegeta in forma Super Saiyan Blue.

