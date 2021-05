Super Dragon Ball Heroes in Italia: Goku arriva nel mondo demoniaco nel volume 1

La saga di Super Dragon Ball Heroes sta riscuotendo un discreto successo in patria, forte di una serie spin-off molto dedita al fan-service e a garantire agli spettatori il numero più elevato possibile di momenti epici. Ad ogni modo, il manga è arrivato anche in Italia grazie a Edizioni Star Comics.

Mentre l'anime mostra l'ennesimo cambiamento di Vegeta, sul fronte cartaceo il distributore nostrano Star Comics si prepara al debutto del Volume 1 di Super Dragon Ball Heroes: Missione nell'Oscuro Mondo Demoniaco, la miniserie in tre numeri che approderà nelle migliori librerie e fumetterie dal prossimo 26 maggio.

L'editore italiano ha persino rilasciato la sinossi della saga in questione che qui segue: "Il Mondo rischia di essere trascinato nel caos! La malvagia Towa sta facendo di tutto per radunare le Sfere del Drago Oscure e restituire i poteri allo stregone Magicabula, così da permettergli di rompere il sigillo dell'Oscuro Regno Demoniaco. Per evitare la catastrofe, Trunks e Goku dovranno combattere fianco a fianco con Chronoa, la Kaiohshin del Tempo, e i guerrieri della Pattuglia Temporale."

Yoshitaka Nagayama, che si è occupato del manga nel 2016, ha in seguito curato i due archi narrativi seguenti, ovvero "Universe Mission!", nel 2018, e Big Bang Mission nel 2020. E voi, invece, siete interessati all'acquisto dell'adattamento cartaceo del manga spin-off del celebre videogioco? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.