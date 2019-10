Super Dragon Ball Heroes: Jiren, Hit e Goku, il trio contro la minaccia?

Nella giornata di ieri è andata in onda la 16esima puntata di Super Dragon Ball Heroes, adattamento animato del gioco spin-off del franchise appartenente al mitico immaginario di Akira Toriyama. Per la prima volta, tre dei personaggi più forti della saga si stanno per unire contro la minaccia comune.

Hearts è riuscito nel suo intento di assorbire il seme dell'universo, diventando Ultimate Hearts, un essere in grado di annientare persino le divinità. Il suo primo atto dopo la trasformazione, dunque, non poteva che essere l'eliminazione di Zamasu, ormai un ostacolo e palla al piede al suo progetto. Ormai, per i nostri eroi, sembra tutto perduto: Goku e Vegeta sono esausti, e a malapena sono riusciti a resistere alle pressioni di Zamasu.

Ma proprio prima della fine, fanno la loro apparizione due volti conosciuti del franchise, Jiren e Hit, i due potentissimi protagonisti di Dragon Ball Super che hanno reso la vita difficile al nostro iconico saiyan. A quanto si evince, infatti, è strettamente possibile che i tre guerrieri si uniscano sotto un'unica ala per fronteggiare la maestosità del potere di Ultimate Hearts, dando vita a uno degli scontri più epici mai ammirati all'interno non solo dell'anime non canonico, ma di tutto il franchise. Staremo a vedere, a fine ottobre, cosa accadrà nel 17° episodio, con lo scontro che imperverserà in tutto l'Universo.

