Super Dragon Ball Heroes: Jiren si prepara a fare il suo ritorno nell'anime

Jiren il Grigio ha infiammato il Torneo del Potere con la sua potenza inaudita, ma si prepara a tornare anche in Super Dragon Ball Heroes. È quanto emerge, almeno, dalle anticipazioni dei prossimi episodi dell'anime promozionale, che debutteranno già all'inizio del 2019.

Com'è possibile vedere nell'anteprima video dell'episodio 7 di Super Dragon Ball Heroes, infatti, Jiren ha tutta l'aria di essere tra i principali protagonisti dell'arco narrativo intitolato "Conflitto Universale". Tuttavia, per il momento, non sappiamo quale sarà il suo ruolo nella trama dell'anime promozionale.

Le anticipazioni del settimo episodio, infatti, citano il fatto che Vegeta, Trunks, Mai e la Pattuglia Temporale devono recarsi immediatamente nell'Universo 6: qui, infatti, il reame demoniaco sta mettendo a ferro e fuoco la realtà governata da lord Champa e neanche i più potenti guerrieri come Kefla, Cabba e Hit sono in grado di arrestare la loro avanzata.

È possibile che gli eventi di questa saga di porteranno in giro per il Multiverso di Dragon Ball Super e, soprattutto, che la potenza dei nemici sia tale da richiedere l'intervento di Jiren, il mortale che neanche un dio della distruzione è in grado di sconfiggere.

Ricordiamo che l'episodio 7 di Super Dragon Ball Heroes sarà trasmesso online da Bandai Namco il prossimo 10 gennaio.