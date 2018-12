Super Dragon Ball Heroes: la Jump Festa potrebbe avere anticipato il futuro della serie

Tramite le novità che la Jump Festa 2019 ha annunciato per quanto riguarda il videogioco di Super Dragon Ball Heroes potremmo aver compreso cosa ci attende nei prossimi episodi dell'anime tratto dal titolo in questione. Andiamo quindi a scoprire quali potrebbero essere gli sviluppi futuri.

Super Dragon Ball Heroes è una delle serie che, prendendo spunto dal materiale fornito da un prodotto videoludico, è riuscito a creare maggiore aspettativa nel pubblico. La struttura senza regole canoniche da rispettare e il coraggio di osare in ogni direzione narrativa sono state alcune della chiavi che hanno decretato il suo successo.

Per questo l'evento dedicato alla serie all'interno della Jump Festa 2019 era così tanto atteso, anche se si trattava di un'occasione per informare i fan dei prossimi aggiornamenti per quanto riguarda la versione videoludica. E, tramite i dettagli diffusi in tale avvenimento, abbiamo scoperto anche quello che potrebbe essere il futuro dell'anime, almeno per quanto riguarda i personaggi che andremo a vedere.

A quanto pare il nemico che i nostri protagonisti sono pronti ad affrontare si chiamerà Machikabura (o Magicabla, secondo quanto sostengono alcune trascrizioni), uno stregone demoniaco che ha riacquistato la sua giovinezza e, con essa, anche i suoi smisurati poteri. Come parte del Regno Demoniaco, l'esercito guidato da questo essere, torneranno tutti i componenti principali: Towa, Demigra, Dabla e i loro subordinati.

La Pattuglia del Tempo però, in questa nuova missione del videogioco, dovrà non solo respingere l'ennesimo attacco da parte di queste forze maligne, ma anche riuscire a trarre in salvo il loro capo, Chronoa, che giace nel completo controllo di Machikabura come fosse un burattino senz'anima. I nemici, a quanto pare, torneranno in una versione totalmente reinventata, con aspetto e caratteristiche nuove.

Che sia quindi questo che ci attende nei prossimi episodi di Super Dragon Ball Heroes?