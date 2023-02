Super Dragon Ball Heroes: una nuova key visual ufficiale per Ultra God Mission

L’anime di Super Dragon Ball Heroes continua a sorprendere grazie alle novità, tra villain e trasformazioni inedite, che continuano ad essere inserite. Sebbene la trasposizione sia diversa dall’omonimo manga, Ultra God Mission, molti sono rimasti colpiti dai recenti sviluppi, e attendono il ritorno dell’anime annunciato con una nuova visual.

Nella Dimensione Demoniaca sta per avere luogo il Torneo dello Spazio e del Tempo, un evento che permetterà ai protagonisti della serie di affrontare alcuni degli antagonisti più potenti conosciuti in passato, e magari avere la possibilità di scoprire le loro nuove tecniche, e forme. Dietro l’organizzazione del torneo si trova un Kaioshin, desideroso di mostrare agli avversari la potenza distruttiva della sua squadra di Guerrieri in Nero.

Tra questi si nasconde una versione alternativa di Gohan dal Futuro, disposto a tutto pur di salvare Trunks e Bulma, rimasti uccisi dagli androidi nella sua linea temporale. In attesa di scoprire come evolverà la situazione, e quali saranno gli scontri più spettacolari del torneo, il nuovo poster, presente nel post di @DBSChronicles riportato in calce, mostra in azione cinque personaggi: Gogeta Super Saiyan 4 e Goku Super Saiyan Blue contro versioni passate di Goku, Gohan e Broly.

Intanto, ricordiamo che in Super Dragon Ball Heroes debutterà una nuova fusion, estremamente potente e che coinvolgerà Jiren, e vi lasciamo ad un confronto dello scontro tra Gogeta SSJ4 e Broly visto nell’anime e nel film del 2018, Dragon Ball Super: Broly.