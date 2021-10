Super Dragon Ball Heroes: nuova key visyal e 7 nuovi annunci in arrivo

L'anime di Super Dragon Ball Heroes, nonostante sia di fatto uno spin-off non canonico della serie originale, sta dando non poche soddisfazioni ai fan del capolavoro di Akira Toriyama grazie a tutta una serie di trasformazioni e combattimenti altrimenti impossibili da vedere nel lavoro ufficiale.

L'ultima saga non ha peccato di colpi di scena e TOEI Animation ha deliziato gli spettatori con numerose nuove trasformazioni per i personaggi e ulteriori power-up anche per Black Goku, il villain che è riuscito a superare persino il limite del Super Saiyan 3. Ad ogni modo, per il franchise di Super Dragon Ball Heroes le sorprese non sono ancora finite dal momento che lo studio di animazione ha in serbo ancora tante novità per l'11°anniversario della saga.

Attraverso un aggiornamento sul sito ufficiale, infatti, lo staff ha mostrato la nuova locandina promozionale con Gogeta Super Saiyan 2 al fianco di Gogeta Super Saiyan 4, il tutto accompagnato dalla frase "7 progetti Big Bang in lavorazione". Non sappiamo a cosa si riferisca questa frase, se discuta di progetti legati al brand di Heroes o ad altro ancora, ad ogni modo maggiori dettagli li avremo il 24 ottobre in occasione della live streaming per festeggiare l'anniversario.

E voi, invece, quali novità vi aspettate il 24 ottobre? Diteci la vostra, come al solito, con un commento qua sotto.