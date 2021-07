Super Dragon Ball Heroes: un leak mostra un'inedita trasformazione per Black Goku

La battaglia tra Goku e Black Goku non è ancora finita, anzi, grandi colpi di scena sembrano attendere i prossimi episodi di Super Dragon Ball Heroes. Da qualche ora, infatti, è trapelato un nuovo leak per l'adattamento anime del videogioco spin-off non canonico legato al capolavoro di Akira Toriyama.

La serie in questione si è trasformata in un ottimo pretesto per poter ammirare nuovi power-up inediti, seppur non effettivamente canonizzati dall'autore. Nell'ultima puntata abbiamo visto infatti l'epico confronto tra Goku e la sua nemesi, evento culminato persino nell'esplosione stessa del Pianeta. Ma i colpi di scena e lo scontro tra i due non sembrano essere destinati a finire dal momento che una nuova locandina promozionale, leakata in rete nelle scorse ore, sembra suggerire un nuovo risvolto.

Come potete notare voi stessi dalla pagina trapelata e allegata in calce alla notizia, infatti, è presente una visual inedita che mostra la trasformazione di Black Goku in Super Saiyan Rosé 3. Inevitabilmente tale power-up allarga ulteriormente gli orizzonti di Goku e la domanda non può che sorgere spontanea: può il nostro eroe raggiungere il Super Saiyan Blue 3?

Non ci resta dunque che attendere i prossimi episodi per conoscere come si risolverà lo scontro tra i due personaggi e scoprire la nuova forma di Black Goku. E voi, invece, cosa ne pensate di questa trasformazione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.