Super Dragon Ball Heroes, leggiamo la trama dell'episodio 7

Grazie al sito ufficiale del videogioco di arte nipponico possiamo leggere una prima sinossi dell'episodio 7 di Super Dragon Ball Heroes, l'anime promozionale tratto dal videogame di Bandai Namco. Tutti i dettagli, come sempre, sono dopo il salto!

L'episodio 7 di Super Dragon Ball Heroes, come vi abbiamo già svelato, sarà disponibile a partire dal prossimo 10 gennaio e avrà il seguente titolo: "Zamasu è tornato in vita?! Si alza il sipario sull'arco del Conflitto Universale!". La prossima puntata, infatti, darà vita la nuovo arco narrativo della serie dopo gli eventi di Prison Planet.

Ecco le due sinossi pubblicate sul sito:

"Trunks, Vegeta e gli altri sono riusciti a fuggire da Prison Planet. I due, però, non hanno neanche il tempo di curare le loro ferite, quand'ecco che vengono informati di un assalto in corso nel Sesto Universo. Quali nuove minacce attendono Vegeta e gli altri, ora che si stanno dirigendo nel Sesto Universo per sconfiggere il misterioso nemico…?! I guerrieri più forti di tutti gli Universi si preparano a una guerra violenta. Si alza il sipario sull’Arco del Conflitto Universale!

La feroce battaglia di Prison Planet non era che l'inizio. Il guerriero della 'Core Area', il carcere di massima sicurezza all’interno di Prison Planet, ha fatto la sua mossa per spodestare tutti gli dei! Non perdete l’alba della nuova battaglia di Goku e i suoi amici!"

L'appuntamento, dunque, è fissato ai primi giorni del nuovo anno con il nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes!