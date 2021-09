Super Dragon Ball Heroes: il limite del Super Saiyan 3 è stato oltrepassato

Con il debutto dell'episodio 38 di Super Dragon Ball Heroes, l'aspra battaglia che è perdurata per quasi tutto il corso della Guerra Spazio-Tempo giunge al termine. Goku Black, Goku e Vegeta arrivano alla resa dei conti, ma un nuovo, spaventoso potere sembra ostacolare i Guerrieri Z. Il limite del Super Saiyan 3 è stato oltrepassato!

Fulcro di questo arco narrativo della Big Bang Mission è stato lo scontro con Goku Black, una battaglia che con l'arrivo dell'episodio 38 di Super Dragon Ball Heroes è giunta al termine. Negli appuntamenti precedenti con l'anime non canonico, il doppelganger di Son Goku ha spiazzato tutti sfruttando i misteriosi poteri della maschera che porta in volto. Ma non solo, durante la sfida con il Guerriero Saiyan Incappucciato, ha persino raggiunto il Super Saiyan Rosé di terzo livello.

Affrontando Goku e Vegeta, Black riesce ad attingere a un nuovo, incredibile potere. Quando la sua maschera va in frantumi, oltrepassa il limite esibendo il Super Saiyan Rosé 3 Full Power. Dinanzi a questa trasformazione, l'unica opzione per i due Guerrieri Z è stata quella di fondersi in Gogeta, l'unico in grado di fermare questa minaccia.

Sebbene sia stato sconfitto, al momento non è ancora chiaro se Goku Black sia stato eliminato per sempre o se, in qualche modo, abbia possibilità di tornare in futuro. Avendo oltrepassato il limite del Super Saiyan Rosé 3, l'antagonista potrebbe persino raggiungere il Super Saiyan 4.

Nel corso della puntata, come da previsioni, è tornato un iconico villain di Dragon Ball GT.