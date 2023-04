Super Dragon Ball Heroes: maestro e allievo si riuniscono nella Ultra God Mission

In attesa di novità sul web anime di Dragon Ball Super in uscita nel 2023, la fanbase dell'opera si intrattiene con il non canonico Super Dragon Ball Heroes. Prodotto da TOEI Animation e basato sull'omonimo cabinato arcade giapponese, l'anime prosegue l'Ultra God Mission, arco narrativo che ha riportato in scena un personaggio del futuro.

In Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission i fan sono stati sorpresi dall'identità di un Guerriero in Nero, il misterioso gruppo di combattenti al servizio della ex Kaioshin del Tempo Aeos. Tra questi, si nascondeva Black Gohan, una versione alternativa del Mirai Gohan che gli appassionati hanno conosciuto attraverso la storia di Future Trunks.

La storia del Black Gohan di Super Dragon Ball Heroes è molto diversa da quella di Mirai Gohan. Invece che sacrificarsi per il bene di Mirai Trunks e Bulma, Xeno Gohan vide i suoi ultimi due affetti morire per mano degli Androidi 17 e 18. In cerca di un modo per ribaltare questo suo universo parallelo e resuscitare Trunks e Bulma, si unisce a Aeos per ottenere le Sfere del Drago Oscure. Tuttavia, finisce per scontrarsi contro Xeno Trunks della Pattuglia Temporale.

Nell'episodio 8 di Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission si chiude la storia di Black Gohan. Quando Xeno Trunks viene circondato da Cell, C-13 e altri, a salvarlo dalla pericolosa situazione è Black Gohan, il quale riconosce i suoi errori e chiede perdono a quello che in un'altra linea temporale è il suo allievo. Ricongiungendosi, Xeno Trunks e Black Gohan fanno coppia per battere gli avversari manipolati da Demigra.