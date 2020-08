Super Dragon Ball Heroes: il manga ha appena mostrato un nuovo inedito antagonista?

L'adattamento della saga di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission continua indisturbato sotto il controllo di TOEI Animation che, recentemente, ha mostrato la nuova forma del Super Saiyan 4. Nella controparte cartacea, invece, il manga ha appena concluso l'ultima saga e presentato colui che sembra essere il nuovo villain del franchise.

Mentre ancora si discute in merito alla decisione dell'anime di decanonizzare Janemba, sempre se non si tratti di un errore della compagnia, il fumetto omonimo ha invece terminato la recente battaglia mostrata nell'ultima puntata della serie televisiva. Tuttavia, la conclusione del capitolo ne ha approfittato per mostrare un ennesimo colpo di scena, ovvero quello che sembra essere un nuovo personaggio.

Come potete notare voi stessi dall'ultima tavola del capitolo 3 di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission allegata in calce alla notizia, è presente un uomo intento a osservare un soggetto misterioso caratterizzato da un'aureola. Se il tizio di spalle sembra essere Demigra, l'antagonista secondario, colui che invece si trova dietro le sbarre è un vero e proprio mistero. In rete i fan hanno tentato di speculare sull'identità del personaggio che risulta sconosciuta. Che di tratti di un nuovo villain inedito per il franchise? Non ci resta che scoprirlo il prossimo 1 ottobre, quando l'anime presenterà il personaggio.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'uomo misterioso con l'aureola? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.