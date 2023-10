Super Dragon ball Heroes: Meteor Mission, il Demon Invaders arc comincia nel nuovo poster

Ormai lo sappiamo, Super Dragon Ball Heroes: Meteor Mission è un anime creato per promuovere le carte e i videogiochi del franchise. Non è una serie canonica e non è stata creata dall'autore originale del manga Akira Toriyama.

Eppure la serie creata dalla TOEI Animation ha riscosso un notevole successo. Dopo l'arco di nove episodi "Supreme Kai of Time Arc", Super Dragon Ball Heroes tornerà il 22 ottobre 2023 con il Demon Invaders Arc.

L'episodio sarà il cinquantunesimo dell'anime e si intitolerà "The Demon Invaders Saga Begins! Un'ombra nera colpisce la terra!". La serie entrerà quindi nel suo nono arco narrativo, dando il via alla settima saga chiamata "Meteor Mission". Tuttavia, al momento non sono disponibili altre informazioni in merito al di fuori del trailer di Super Dragon Ball Heroes: Meteor Mission rilasciato nei mesi scorsi.

L'unico altro elemento a disposizione dei fan è il poster ufficiale della saga rilasciato in queste ore. La nuova immagine mostra Goku, Vegeta, Xeno Trunks, Xeno Vegeta, Xeno Goku e un demone con un terzo occhio posizionato in mezzo alla fronte.

È difficile speculare senza troppe informazioni a riguardo ma una cosa è certa: le nuove avventure dei nostri Saiyan preferiti sembrano essere più avvincenti che mai.