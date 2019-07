Super Dragon Ball Heroes mette in scena la rivincita fra Trunks del Futuro e Zamasu

L'episodio 13 di Super Dragon Ball Heroes ha visto i nostri eroi proseguire il loro scontro con i pericolosi guerrieri della Core Area, con Zamasu che ha sfruttato l'opportunità di ingaggiare un combattimento contro Trunks del Futuro.

La potente divinità non è riuscita a sfoggiare il suo massimo potere finora, dal momento che la durata esigua degli episodi che l'hanno visto protagonista non gli ha permesso di mettere in mostra le sue enormi capacità combattive. Nella puntata in questione, però, Zamasu sfrutta un momento di caos per isolare Trunks e attaccarlo di sorpresa.

Goku è infatti impegnato nel combattimento con Hearts che si dimostra molto abile, costringendo il Saiyan a ricorrere alla forma Blue per poi lanciarsi in un poderoso contrattacco. In questo frangente Zamasu spazza via Vegeta con dei colpi energetici e prende di mira Trunks, il quale riesce a smorzare il colpo grazie alla sua spada.

Sfortunatamente il loro confronto è durato poco nel corso della puntata, che si è concentrata perlopiù sul combattimento tra Goku ed Hearts, ma verso la fine troviamo un'interessante linea di dialogo che lascia aperte delle supposizioni per il futuro.

Vediamo nuovamente Trunks e Zamasu faccia a faccia, con il primo che chiede all'antagonista il motivo per cui si fosse alleato con dei mortali dopo averli odiati fino a quel momento. Zamasu non rivela le sue intenzioni, e probabilmente nel corso della serie scopriremo dei dettagli interessanti sulla sua collaborazione con i membri della Core Area.

Avete visto la reazione dei fan allo scontro di Goku contro Hearts? Il combattimento ha messo in scena dei disegni e delle animazioni davvero sorprendenti. Un fan ha reinterpretato il confronto sulle note di "Carnage", un tema musicale di Neon Genesis Evangelion, non perdetevelo!