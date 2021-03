Super Dragon Ball Heroes: i misteri della nuova saga nelle biografie di sei combattenti

Il nuovo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes, lo "Space-Time War Arc", è cominciato con il botto, portando Goku a risvegliarsi in un misterioso universo e a combattere contro due antagonisti storici, i quali nonostante l'apparente rivalità familiare hanno unito le forze contro il Saiyan. Ma anche Goku non è solo!

Nel primo episodio di questa nuova saga dello spin-off non canonico, Goku si è risvegliato nell'universo creato dal nefasto scienziato pazzo noto come Fu. In questo nuovo mondo, parallelo a quello dell'Universo 7, il Saiyan si è dovuto immediatamente proteggere dagli attacchi di Freezer e suo fratello Cooler, ostacolati a loro volta dall'improvviso ritorno di Hearts.

Questi quattro combattenti, però, non sono gli unici a essersi risvegliati in questo luogo occulto. A loro, prossimamente, si uniranno protagonisti del calibro di Cell, Gohan, Bojack o Turles. Uno dei punti di forza di questa serie animata promozionale, infatti, è proprio la capacità di offrire al pubblico del sano fanservice.



In attesa di fare la conoscenza di tutti questi guerrieri, l'utente Twitter DBS Chronicles ha condiviso la biografia di alcuni di essi. Dopo aver fatto la conoscenza del Saiyan Mascherato e del guerriero in nero di Super Dragon Ball Heroes, ecco la descrizione ufficiale di Goku, Vegeta, Golden Freezer, Metal Golden Cooler, Broly e Hearts.

"Portato nello pseudo universo di Fu. Cercando di fuggire, viene coinvolto in un battaglia", recita la biografia di Goku. Per quanto riguarda Vegeta, invece, la descrizione recita: "Portato anche lui nello pseudo universo. Dove si trovi è un mistero".

Partendo da quella di Freezer, ecco invece le biografie dei due fratelli. "Non prova interesse per il piano di Fu, ma quando si imbatte in Goku passa in modalità offensiva". "Il fratello maggiore di Freezer. Dopo la battaglia sul pianeta prigione è stato sottoposto a una procedura di rimodellamento ed ha sconfitto Cumber con un power-up. Da allora, ha lavorato con Fu e si è riunito con il fratello nel pseudo universo. Vuole uccidere Goku prima di suo fratello minore".

La biografia di Broly, invece, dice: "Si è ritrovato nel Pseudo Universo in seguito allo scontro con Vegeth nelle crepe del tempo. Dopo numerose battaglie con Goku e la Pattuglia Temporale, ha ricevuto incredibili power-up che intende testare con il guerriero in nero". Ecco, infine, quella di Hearts. "Un guerriero che odia gli dei. Fu sconfitto da Goku e Vegeta. È stato riportato indietro dall'inferno da un dio demone, ma qual è il motivo dietro questo evento?".

