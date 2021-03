Super Dragon Ball Heroes: un misterioso legame porterà alla distruzione dell'Universo 7?

Con l'arrivo dell'episodio 12 di Super Dragon Ball Heroes, l'anime promozionale ha finalmente dato il via al nuovo arco narrativo, saga in cui Goku si trova improvvisamente in un misterioso universo.

La prima puntata dello "Space-Time War Arc" ha portato Goku a ritrovarsi intrappolato in un nuovo universo, nel quale sin da subito viene insidiato dal ritorno di alcuni storici antagonisti. A dargli la caccia si presentano Freezer e Cooler, i quali a loro volta vengono ostacolati da Hearts, schieratosi dalla parte del suo ex rivale. Tuttavia, a lasciare i fan con il fiato sospeso è stato Trunks del Futuro.

Comunicando telecineticamente, Mirai Trunks avvisa Goku che l'universo in cui si è risvegliato e l'Universo 7 sono in qualche modo collegati. Difatti, quando una sfera energetica diretta al Saiyan disintegra un edificio, lo stesso edificio presente nell'Universo 7 viene distrutto senza apparenti motivazioni. Dunque, e diaboliche macchinazioni dello scienziato pazzo Fu hanno portato i due universi a unirsi attraverso uno strano "link".



Come anticipato dalla nuova key visual di Super Dragon Ball Heroes, questo universo sarà teatro di una violenta battaglia che coinvolgerà alcuni degli antagonisti più potenti di sempre. Il combattimento potrebbe dunque indirettamente portare alla distruzione dell'Universo 7 e Goku dovrà tenere conto di ciò mentre affronterà i suoi avversari.