Super Dragon Ball Heroes mostra il Gamma Burst Flash di Vegeta: è esplosivo

L'anime in computer grafica Super Dragon Ball Heroes: Meteor Mission prosegue con una nuova saga. Questa volta, l'uscita della nuova sigla di apertura ha mostrato qualcosa di sensazionale ai fan: l'utilizzo del Gamma Burst Flash di Vegeta, trasformato nel Super Saiyan Blue.

In calce alla notizia potete trovare alcuni screen della nuova opening di Super Dragon Ball Heroes Meteor Mission, la nuova serie in CG di Dragon Ball. Il nuovo potere di Vegeta in forma Super Saiyan Blue è stato messo in risalto dai fan, entusiasti della notizia. Si tratta della prima volta in cui il Principe dei Saiyan utilizza quest'abilità nell'anime, fino ad ora era apparsa solo nel manga di Dragon Ball Super e in alcuni videogiochi, come Dokkan.

Questa notizia ha fatto letteralmente esplodere i social: i video della trasformazione di Vegeta nella nuova saga di Dragon Ball ha fatto il giro del web, alimentando la curiosità fra gli appassionati. Dopo questo ingente "spoiler", i fan non attendono altro che vedere il Principe dei Saiyan utilizzare il Gamma Burst Flash in una puntata.

Il Gamma Burst Flash di Vegeta è una mossa iconica che sfrutta l'accumulo di Ki nelle mani del guerriero Saiyan. Durante l'esecuzione, Vegeta concentra l'energia vicino al petto per poi liberarla sotto forma di un'onda energetica a dir poco devastante. La tecnica si completa con un'impressionante esplosione di potenza. Com'è stato mostrato nel secondo episodio della serie, Dragon Ball seguirà lo scontro di Ozotto.