Super Dragon Ball Heroes: mostrata la prima grande sconfitta di Cumber

La serie animata nata per promuovere l'omonimo videogioco, Super Dragon Ball Heroes, si può lodare per la sua semplicità e immediatezza. Tuttavia, durante i pochi episodi di cui è stata composta fino ad ora, ha cercato di introdurre il pubblico ad un serie di scene e idee fuori dagli schermi per la serie di Akira Toriyama.

Abbiamo quindi assistito ad uno scontro tra Cumber, conosciuto anche come il Saiyan Malvagio, trasformato in Super Saiyan 3 e Cooler, il fratello di Freezer, nella sua forma Gold in aggiunta alla Big Gete Star. Di fronte alla grande forza di Cooler, sembra che Cumber abbia finalmente trovare un avversario degno della sua potenza.

Se non sappiate chi sia Cumber possiamo dire che non sappia effettivamente molto sul personaggio. Nella serie di Super Dragon Ball Heroes è stato portato nel presente dallo scienziato Fu, di cui abbiamo recentemente visto una fan art in versione Dragon Ball Z, per usarlo nei suoi esperimenti, che includono principalmente combattimenti a mani nude.

Cumber è sicuramente uno dei Saiyan più potenti che il franchise abbia mai visto, riuscendo persino a sconfiggere Vegeta Super Saiyan Blu negli scorsi episodi. Inoltre, ha facilmente raggiunto la forma di Super Saiyan 3 ed è riuscito a sfruttare il potere del "Golden Oozaru", per combattere Goku e Vegeta. Tuttavia, nonostante la sua potenza, sembra che dal combattimenti con Cooler ne sia uscito sconfitto.

Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata alla citazione di Dragon Ball GT in Super Dragon Ball Heroes.