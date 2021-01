Super Dragon Ball Heroes: mostrata in video la nuova, spaventosa trasformazione di Broly

L'attesissimo episodio 10 di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission arriverà tra poco più di una settimana, e un recente spot televisivo giapponese ha mostrato in anteprima la nuova trasformazione di Broly. Negli ultimi mesi si è speculato spesso sul design definitivo del personaggio, e il risultato finale è tutt'altro che deludente.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata allo spot, in cui vengono mostrati anche degli spezzoni del prossimo episodio. La trasformazione di Broly è visibile solo per un istante, ma a primo acchito sembra più intimidatoria che mai. In calce potete osservare alcuni screen tratti dalla clip video.

Il prossimo episodio di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission andrà in onda il 20 gennaio 2021, e si intitolerà "Malvagità senza freni! Il ritorno di Broly". La sinossi recita quanto segue: "Xeno Vegeth e Fu si scontrano nelle crepe del tempo. Il Ki del malvagio antagonista trasforma l'area circostante in una bolla gigantesca. Mentre il mondo si sgretola, una figura familiare con un ruggito selvaggio si avvicina. Durante lo scontro, l'albero dell'universo, che era stato infuso dall'energia di Fu, inizia a brillare e a emettere una forte luce. Mentre questi flash iniziano a inglobare vari luoghi dell'universo, un uomo con un minaccioso sorriso si avvicina a Cumber".

E voi cosa ne pensate? Come si concluderà lo scontro con Broly Super Saiyan 4 Limit Break? Fatecelo sapere con un commento! Per prepararvi alla visione, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata all'episodio 9 di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission pubblicato lo scorso dicembre.