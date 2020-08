Super Dragon Ball Heroes: mostrato in video un nuovo attacco combinato di Goku e Vegeta!

Le ultimissime anticipazioni di Super Dragon Ball Heroes hanno confermato l'arrivo di un nuovo attacco combinato di Goku e Vegeta, il secondo in assoluto dopo l'iconica Final Kamehameha. Pur non trattandosi di una serie canonica, Super Dragon Ball Heroes sarà dunque il primo anime ad introdurre un nuova mossa finale creata dai due Saiyan.

Come potete vedere in calce, la nuova mossa non sarà rappresentata da un'onda d'energia, bensì da un attacco corpo a corpo. Si tratta infatti dello storico Dragon Fist (Pugno del Drago nella versione italiana) inventato da Goku Super Saiyan 3 e riproposto in Dragon Ball GT durante gli scontri con Super C-17, San Shenron e Omega Shenron.

Intorno a 0:10 potete vedere Xeno Goku e Xeno Vegeta (che vi ricordiamo essere le versioni alternative dei due eroi creati da Toriyama) mentre utilizzano il Pugno del Drago combinato, il cui utilizzo è - non a caso - anticipato nel titolo stesso della prossima puntata. Vi ricordiamo che l'episodio numero 6 si intitola "Dragon Fist Explosion! Full Power Super Saiyan 4 ~ Limit Break!" e che la data di uscita deve ancora essere confermata.

Un altro dettaglio importante è visibile intorno al minuto 1:10, in cui viene mostrato il rituale che permetterà ai due guerrieri di sbloccare la loro nuova trasformazione.

Siete curiosi di vedere il nuovo attacco?