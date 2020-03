Super Dragon Ball Heroes non si ferma più. Mostrata una nuova trasformazione divina

La serie di Super Dragon Ball Heroes è stata sviluppata inizialmente come serie promozionale del videogioco omonimo. Perciò, come capita spesso con gli anime, aveva come unico scopo quello di incuriosire gli appassionati per farli migrare sulla controparte videoludica. O almeno così era sembrato di capire, ma evidentemente qualcosa è cambiato.

Sarà stato il discreto successo che la serie ha riscontrato, il fatto che ha avuto una risposta dal pubblico migliore di quel che ci si aspettava, anche grazie soprattutto all'assenza della serie originale di Super, fatto sta che tale successo, alla fine, si è concretizzato in una seconda stagione. In Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission.

E dopo la prima puntata promozionale che ha debuttato lo scorso mese, adesso la storia sta andando avanti, proseguendo lo scontro di Trunks e compagni contro il nemico di Chrona, la Kai Suprema del Tempo, Mechibikura.

Heroes ci ha abituati, sin dalla prima stagione, ha vedere cose fuori dal comune, che si distaccano completamente dal canone per realizzare personaggi, alter ego e nuove trasformazioni mai apparse prima e, delle volte, addirittura impensabili. Bene, proprio su questa linea sembrerebbe proseguire anche la seconda stagione, tanto è che nell'ultimo episodio andato in onda siamo stati testimoni di una nuova trasformazione divina. A eseguirle però non è stato un essere umano, bensì l'uccello di Chrona, Tokitoki. E proprio come Goku può trasformarsi i Super Saiyan God, anche lei ha una trasformazione divina.

Come si vede nell'episodio, tale trasformazione cambia completamente il suo aspetto. Come prima cosa cresce di statura divenendo molto più grande, dopo di che vengono aggiunte nuove piume sul viso, le ali si allungano e assumano sfumature ulteriori di colore e sembra quasi brillare di luce d'orata (mentre come un Pokémon scaglia Attacco d'Ala a raffica).

Giudicano l'esito dell'incontro, un po' confusionario, sembrerebbe proprio che questa nuova trasformazione divina di Tokitoki sia davvero temibile. E poiché ho fatto il paragone scherzoso con i Pokémon, ci tengo a precisare che, come si vede a fine puntata, l'evoluzione dell'uccello non è definitiva, ma poi ritorna nella sua forma base, proprio come le classiche trasformazioni umane viste sin dagli inizi di Dragon Ball.

