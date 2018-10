Super Dragon Ball Heroes: nuova immagine promozionale del manga con Vegito e Kanba

La serie animata di Super Dragon Ball Heroes ha riscosso grande successo, e l'adattamento manga non è certo da meno. Diamo allora uno sguardo ad una nuova immagine promozionale per la versione cartacea, che ci mostra Vegito (Vegeth) nella forma Super Saiyan Blue Kaio-ken pronto a scontrarsi contro Kanba in versione Oozaru Dorato.

Il brand legato e sviluppato a partire dal videogioco di straordinario successo Super Dragon Ball Heroes, consistente in una versione anime e un adattamento manga, ha riscosso grande apprezzamento, quasi come il titolo arcade originario. Grazie al tweet pubblicato dall'utente GovetaXV, possiamo osservare con i nostri occhi un'immagine promozionale dedicata alla trasposizione cartacea, pubblicata sulle pagine del recente numero del magazine di Shuiesha Saikyo Jump.

Il poster ci mostra parte dello scontro scatenatosi fra la potentissima fusione di Goku e Vegeta, Vegito (Vegeth nella versione italiana), nella sua forma di Super Saiyan Blue ulteriormente migliorata dal Kaio-ken, e Kanba nella versione Oozaru Dorato (lo scimmione dorato che ha debuttato nell'anime Dragon Ball GT). Lo scontro, per chi fosse interessato, ha già fatto la sua apparizione nella serie animata, e più precisamente durante il quarto episodio. In quest'ultima iterazione, il malvagio Kanba ha utilizzato il dispositivo per la luna artificiale al fine di trasformarsi nel gigantesco primate dal pelo dorato, cosa che ha costretto i due saiyan ad unirsi. Nonostante questo, però, l'Oozaru ha sconfitto facilmente Vegito, costringendolo a separarsi nuovamente.

Il manga però, non essendo costretto dai limiti temporali dell'anime, potrebbe modificare l'andamento dello scontro, o prolungarlo mostrando nuove sequenze di combattimento tra le due fenomenali entità. Non dovesse essere così, sicuramente sarà una festa per gli occhi, come dimostra l'immagine che riportiamo sotto.

Super Dragon Ball Heroes è un videogioco arcade giapponese sviluppato da Dimps e basato sul franchise di Dragon Ball. Da esso è stato tratto un anime omonimo nel 2018, arrivato al suo quinto episodio, che andrà in onda il 28 ottobre dello stesso anno, oltre che la versione cartacea appena descritta nell'articolo.