Super Dragon Ball Heroes: la nuova key visual presenta Broly Super Saiyan 4

Super Dragon Ball Heroes sta per entrare in un nuovo arco narrativo che promette di riportare in scena alcuni dei personaggi più amati del franchise creato dal maestro Akira Toriyama. Ma non solo, come svelato da questa key visual, la Saga Guerra Spazio-Tempo vedrà il debutto del Saiyan più potente mai apparso.

Con il termine della epocale battaglia con Fu, l'anime promozionale dell'omonimo videogioco arcade sta per portare gli spettatori in una nuova saga. In una precedente immagine sono già stati svelati alcuni degli antagonisti che torneranno nel prossimo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes. Tra questi, abbiamo potuto ammirare Cell, Cooler e Hearts, ma il più atteso è indubbiamente Broly.

Quest'ultimo, tratto dalla pellicola di Dragon Ball Z e non da Dragon Ball Super: Broly, è pronto a sfidare i Guerrieri Z sfoggiando una nuova leggendaria trasformazione, il Super Saiyan 4 Limit Breaker. Con questa forma, che abbiamo già potuto ammirare in Xeno Goku e Xeno Vegeta, Broly pare essere implacabile.

A quanto pare, nemmeno l'Ultra Istinto Perfetto riuscirà a tenergli testa. Gli avversari di Broly, infatti, saranno Vegeth Super Saiyan Blue e Vegeth Super Saiyan 4 Limit Breaker. Basteranno queste due fusioni per contenere la furia leggendaria di Broy? Nel frattempo, rivivamo lo scontro tra Fu e Vegeth in Super Dragon Ball Heroes.