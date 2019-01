Super Dragon Ball Heroes: i nuovi villain possono uccidere persino Zeno?

Nel corso dell'ultimo episodio di Super Dragon Ball Heroes, il nuovo gruppo di nemici che ci è stato presentato ha fatto intuire quali potrebbero essere gli obbiettivi a cui stanno puntando. Uno di questi, per quanto sembri incredibile, è proprio il leader dei dodici universi Zeno, fino ad ora considerato intoccabile.

Super Dragon Ball Heroes si basa sul concetto di non avere un limite ben definito quando si parla di cosa è possibile vedere, portando spesso la situazione a delle vette che non sarebbero pensabili all'interno dell'universo canonico creato da Akira Toriyama, e il primo arco narrativo ce ne ha dato assolutamente la dimostrazione.

Tuttavia, l'ultimo episodio andato in onda lo scorso 10 gennaio, sembra suggerire qualcosa che persino l'immaginazione più sfrenata dei fan credeva impossibile. Il nuovo gruppo di sei villain che la saga appena iniziata ci ha presentato, conosciuti come Core Area Warriors e capitanati dal misterioso e temibile Hearts, sembra infatti puntare al picco massimo della catena gerarchica del franchise: Zeno.

Il piccolo monarca dei dodici universi è infatti considerato dagli appassionati quasi come un'entità al di là del piano sul quale si svolgono gli eventi, un deus ex machina, che veglia e si diverte nell'osservare ed intervenire a suo piacimento, incurante di ogni pericolo. A giudicare da un dialogo mostratoci tra lo stesso Hearts e il resuscitato Zamasu però, sembra che il suo status non sia esattamente come ce lo si era immaginato:

"[il primo rivolgendosi al secondo, infuriato con i guerrieri dell'Universo 7] devi calmati per adesso. Devi essere paziente. Attendi finché il Re di tutte le cose non sarà sconfitto."

Che quindi esista un modo per poter uccidere o rendere inoffensivo persino colui che governa la totalità del mondo creato da Akira Toriyama? Un essere così potente da poter cancellare un intero universo con un semplice schiocco delle dita?

Nonostante Super Dragon Ball Heroes sia al di fuori della canonicità, si tratta comunque di una premessa rivoluzionaria, che mette in crisi le fondamenta della scala gerarchica del franchise, rendendo l'arco narrativo appena iniziato interessante per ogni appassionato.