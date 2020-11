Super Dragon Ball Heroes: svelato il nuovo aspetto di un nemico storico

Recentemente si è molto parlato di un nuovo aggiornamento per il videogioco arcade da cui è stato tratto l'anime Super Dragon Ball Heroes. Tra le varie aggiunte l'ultima notizia riguarda quella di un nuovo aspetto per il personaggio di Demigra. Andiamo a vederlo.

Molti fan della famosa serie di Akira Toriyama sono ora in attesa del prossimo aggiornamento del videogioco Dragon Ball Heroes denominato Big Bang Mission 5 in uscita per festeggiarne il decimo anniversario, in particolare i fan occidentali, che non potranno provare il suddetto gioco, aspettano impazientemente l'adattamento animato dello stesso. A questo proposito recentemente sono state numerose le notizie che giravano intorno alla figura di Vegeth riguardanti ad esempio la possibilità di vederlo usare una nuova tecnica in Super Dragon Ball Heroes.

Le ultime novità però riguardano un vecchio nemico della saga, ovvero Demigra. Come molti altri personaggi dell'opera, infatti, anche il suddetto villain otterrà un nuovo aspetto. Nel Tweet di DBSChronicles possiamo vedere in anteprima il design del dio demoniaco che mantiene il volto ed i caratteristici capelli rossi pressoché invariati ma con l'aggiunta di un copricapo dorato. I cambiamenti più importanti sono stati apportati nella parte superiore del vestito che presenta nuovi ornamenti dorati, l'aggiunta di spalline conesse da due catene ed una modifica del colletto.

I fan ora si domandano cosa abbia portato a questo nuovo aggiornamento del personaggio e di come continuerà la storia. Voi cosa ne pensate? Vi ricordo inoltre che in Super Dragon Ball Heroes nuove rivelazioni hanno coinvolto un altro villain: Towa.