Super Dragon Ball Heroes: il nuovo episodio anticipa il ritorno di un personaggio

Super Dragon Ball Heroes ha mostrato ai fan tantissime trasformazioni presentate in Dragon Ball, sia manga che anime, con tanto di film e serie ora cancellate ufficialmente dall'universo canonico come Dragon Ball GT. Dopo trasformazioni come il Super Saiyan 4 di Goku e Vegeta degli universi alternativi, viene mostrato ora il ritorno di Cooler.

Il fratello di Freezer è tornato nell'episodio 11 di Super Dragon Ball Heroes ma non con la versione originale, presente nel lungometraggio Il Destino dei Saiyan, bensì quella robotica introdotta in Dragon Ball Z: L'invasione di Neo Namek. I nuovi villain, con Hearts al comando, hanno giocato l'ultima arma a loro disposizione, il risorto Meta-Cooler.

Ma alcuni si sono chiesti come sia possibile che Golden Freezer e Meta-Cooler siano vivi nello stesso universo contemporaneamente. La risposta potrebbe essere ricercabile in Dragon Ball: Xenoverse 2, uno degli ultimi videogiochi della saga. Nella storia del videogame, il personaggio del giocatore può rivivere qualunque storia e avvenimento a proprio piacere, ma facendo anche mutare l'esito finale.

In questa realtà, i Meta-Cooler si ritenevano superiori a qualsiasi esponente della razza di Freezer grazie all'aiuto di Big Gete Star, l'enorme mostro tecnologico che ridiede la vita a Cooler trasformandolo in un cyborg. Quindi, il cattivo potrebbe essere sopravvissuto in questa realtà per presentarsi nella nuova serie animata. Super Dragon Ball Heroes tornerà con l'episodio 12 in uscita a giugno.