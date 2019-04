Super Dragon Ball Heroes, il nuovo episodio svela nuovi dettagli sull'Ultra Istinto Omen?

Già dalla prima Key Visual dell'Ultra Istinto eravamo certi di avere di fronte un nuovo e incredibile potenziamento per Son Goku. Tuttavia, non abbiamo mai smesso di immaginare che possano esserci dettagli sempre più importanti legati ai poteri di una modalità tanto potente, come ci mostra l'ultimo episodio di Super Dragon Ball Heroes.

Ebbene sì, è finalmente disponibile l'episodio 10 di Super Dragon Ball Heroes che attendavamo con particolare impazienza. L'episodio 9 ci aveva lasciato con una grossa acquolina dentro la gola, che finalmente ha ripreso a scendere grazie agli ultimi avvenimenti mostrati. Goku, in modalità Ultra Istinto Omen, è una vera e propria potenza, con il nostro eroe che non ha battuto ciglio contro Oren e Kamin, i guerrieri della Core Area, mettendoli alle strette in brevissimo tempo.

Il Saiyan, con indosso le vesti del Gran Sacerdote, ha finalmente imparato a utilizzare il suo nuovo potere, riuscendo a destarsi con maggiore naturalezza in entrambe le caratteristiche dell'Ultra Istinto, ovvero offensive e difensive. La tranquillità con cui sconfigge i suoi avversari è disarmante, finché Laggs, con un colpo di mano, riesce a far utilizzare a Goku gran parte della sua energia, costringendolo a tornare alla forma base.

Vi ricordiamo che l'episodio 11 di Super Dragon Ball Heroes uscirà il 9 maggio, e si intitolerà "Un combattimento feroce! Il culmine della battaglia decisiva!!"

Ce la farà il nostro eroe contro il temibile avversario? E voi, cosa ne pensate dell'Ultra Istinto Omen?