Super Dragon Ball Heroes: un nuovo misterioso villain attaccherà i Guerrieri Xeno

Nonostante i protagonisti di Super Dragon Ball Heroes abbiano fermato il piano di Fu di riscrivere l'universo sfruttando l'Albero Universale, una nuova minaccia è già pronta a insidiare l'apparente pace ristabilita. Nel prossimo arco narrativo dell'anime promozionale una serie di potenti antagonisti torneranno in scena.

La Saga Guerra Spazio-Tempo allude a un clamoroso ritorno di Hearts, rinchiuso in una prigione sotterranea dopo essere stato sconfitto da Gogeta. Ma l'antagonista della precedente serie dell'anime promozionale non sarà solo, al suo fianco vedremo numerosi cattivi tratti da tutta la storia del franchise di Toriyama.

L'utente Twitter DBS Hype ha condiviso una serie di immagini che svelano il character design di Hearts e degli antagonisti del prossimo arco narrativo della serie non canonica. Oltre al ritorno di Broly in Super Dragon Ball Heroes, vedremo nuovamente personaggi come Cell e Cooler. Inoltre, debutterà una misteriosa figura, un uomo incappucciato.

Le illustrazioni sottostanti ci permettono di dare uno sguardo approfondito a questo nuovo personaggio, oltre che al rinnovato design di Hearts. L'antagonista indossa una lunga veste logora di colore nero e una tuta da combattimento marrone. Dalle zone della pella in vista pare trattarsi di un essere umano, ma chi potrebbe essere? In attesa del suo debutto, ammiriamo la key visual di Broly Super Saiyan 4 di Super Dragon Ball Heroes.