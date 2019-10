Super Dragon Ball Heroes: il nuovo poster di Trunks Super Saiyan God fa impazzire i fan

Pochi giorni fa è stata ufficializzata per la prima volta la nuova trasformazione di Trunks del futuro che a quanto sembra, otterrà presto i poteri del Super Saiyan God. Oggi poi, Super Dragon Ball Heroes ha confermato l'evoluzione del personaggio dedicandogli quello che potrebbe essere ritenuto come uno dei poster più belli degli ultimi anni.

Secondo quanto riportato da Comicbook, l'artwork visibile in calce avrebbe dovuto essere semplicemente la copertina della nona guida ufficiale di Super Dragon Ball Heroes ma a quanto sembra, l'ottima ricezione del pubblico avrebbe convinto l'azienda a osare di più, producendo alcuni poster ufficiali. Per adesso la notizia rimane un semplice rumor ma c'è da dire che il design del Guerriero Z sembrerebbe davvero essere uno dei più maestosi dell'intera serie.

Trunks del futuro è uno dei personaggi preferiti dai fan di Dragon Ball, specie se parliamo del pubblico giapponese. Nei sondaggi di popolarità redatti da Weekly Boys Jump nel 1993 e nel 1995, Trunks riuscì addirittura a scalzare Vegeta occupando per tutte due le volte il terzo posto in classifica, chiudendo alle spalle dei soli Goku (secondo) e Gohan.

In Super Dragon Ball Heroes l'eroe non ha ancora avuto molte occasioni per brillare, ma chissà che con questa nuova evoluzione non arrivi finalmente il suo momento.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Se siete fan dell'anime inoltre, vi ricordiamo che è da poco disponibile la preview dell'episodio 17.