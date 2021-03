Super Dragon Ball Heroes: il preludio di un nuovo universo nell'ultima puntata

L'anime promozionale Super Dragon Ball Heroes sta per entrare in un nuovissimo arco narrativo, denominato "Space-Time War Arc", che riporterà in scena alcuni dei più amati protagonisti dell'intero franchise. Ma non solo, questa saga darà vita a un universo completamente differente da quello conosciuto.

Seppure con numerosi difetti, Super Dragon Ball Heroes sta offrendo ai fan dell'opera di Toriyama protagonisti inediti e combattimenti avvincenti, oltre che eventi a cui non avrebbero mai potuto assistere altrimenti. E il preludio di questa nuovo arco narrativo promette di amplificare il tutto all'ennesima potenza.

Mentre il folle scienziato Fu cerca di vendicare la sua razza creando da zero un universo, il cliffhanger dell'ultimo episodio mostra Goku svegliarsi in un mondo che sembra essere ben diverso da quello che conosce. Ma prima di ciò, il Saiyan si è dovuto fondere con Vegeta e unirsi a Xeno Vegeth per affrontare un suo vecchio e temibile avversario, Broly.

Il Broly introdotto in Super Dragon Ball Heroes è quello originale e malvagio apparso nelle pellicole di Dragon Ball Z. Questa volta, però, il Saiyan Leggendario è tornato all'attacco di Kakarot con una nuova spaventosa trasformazione, il Limit Breaker Super Saiyan 4. Ecco tutto quello che dovete sapere sul ritorno di Broly in Super Dragon Ball Heroes. La nuova saga di Super Drago Ball Heroes inizierà il 18 marzo, il poster promozionale svela i futuri protagonisti.