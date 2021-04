Super Dragon Ball Heroes: l'orgoglio di Vegeta lo porterà verso una nuova trasformazione?

L'anime non canonico Super Dragon Ball Heroes pare stia per spingere Vegeta verso nuovi orizzonti. Trovandosi improvvisamente in un luogo apparentemente sconosciuto e circondato da numerosi avversari, il Principe dei Saiyan è pronto ad alzare la posta in gioco con una nuova spaventosa trasformazione.

Super Dragon Ball Heroes si è da poco addentrato in un nuovo arco narrativo che ha portato Goku e Vegeta nel misterioso Universo Parallelo di Fu. Mentre Kakarot si è risvegliato su una versione alternativa del Pianeta Terra, dove ha affrontato, tra gli altri, Golden Freezer e Golden Cooler, il Principe dei Saiyan si è ritrovato su un mondo che pensava di non vedere mai più, il suo pianeta natale.

Sul Pianeta Vegeta, però, non è solo: a far compagnia al principe ci sono altri due Saiyan, Turles e Cumber. Trovandosi in una situazione d'imparità numerica, Vegeta potrebbe tirare fuori tutto il suo orgoglio e trasformarsi per sopravvivere.

"La battaglia tra Vegeta, Turles e Cumber continua sul Pianeta Vegeta. Vegeta viene sopraffatto da Turles, che si è trasformato in un Saiyan malvagio. Usando la Trasmissione Istantanea, Goku e Hearts arrivano sul luogo, ma vengono coinvolti in una battaglia con il Saiyan Mascherato Rosso. Vegeta, sul punto d'impazzire a causa dell'aura malvagia, supera quest'energia negativa con l'orgoglio Saiyan. Così si risveglia un nuovo guerriero".



Dalla sinossi del prossimo episodio, dunque, pare proprio che Vegeta supererà il Super Saiyan Blue Evolution e si trasformerà ulteriormente. L'anime promozionale lo porterà verso l'Ultra Istinto o verso il controllo dell'Hakai?

La più grande battaglia di Vegeta lo attende nell'episodio 34 di Super Dragon Ball Heroes. Il Saiyan Mascherato di Super Dragon Ball Heroes si è mostrato in volto.