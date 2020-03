Super Dragon Ball Heroes: perché gli dei della distruzione vogliono uccidere Toki Toki?

Finalmente è approdata la seconda stagione di Super Dragon Ball Heroes, intitolata Big Bang Mission, che ha immediatamente scoperto le carte in tavola. La prima puntata, infatti, ha anticipato lo scontro tra Goku e Beerus. Ma quale sarà il motivo che ha costretto i due a combattere l'uno contro l'altro?

Gli dei della distruzione, nonostante le loro rispettive divergenze, hanno fatto fronte comune per annientare la minaccia di Toki Toki. Questo particolare uccello dal buffo aspetto, infatti, nasconde dei poteri maestosi, come la possibilità di impedire l'Hakai delle divinità, la tecnica in grado di disintegrare qualsiasi cosa e creatura.

Beerus, infatti ha sognato una premonizione in cui l'uccello porterà la fine dell'Universo, ed è loro compito impedire questo disastro. Goku, grazie a Xeno Trunks e Xeno Pan, ha appreso della situazione e ha deciso di ergersi a difesa di Toki Toki insieme a Vegeta, seppur il combattimento abbia messo in luce l'assurda disparità di potenza tra un dio della distruzione e un saiyan. Ad ogni modo, pare che tutto proceda secondo i piani di Fu, in quanto la scena finale del primo episodio rivela che una copia di Toki Toki proveniente dal reame oscuro, chiamata Doki Doki, è dalla sua parte.

