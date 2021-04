Super Dragon Ball Heroes: perché un vecchio antagonista si è schierato al fianco di Goku?

Come al solito, Super Dragon Ball Heroes non si perde in chiacchiere. Il nuovo arco narrativo, infatti, è partito subito con il botto, portando Goku, risvegliatosi nello pseudo universo creato dallo scienziato pazzo Fu, a scontrarsi con diversi antagonisti. Al suo fianco, però, si è schierato a grande sorpresa un suo vecchio nemico.

Lo Space-Time War Arc porterà gli spettatori a ritrovare alcuni dei più iconici personaggi tratti dalle varie serie animate del franchise, nonché dei nemici inediti tratti dall'omonimo videogioco arcade. I primi ad aver fatto la loro comparsa sono stati Freezer e suo fratello Cooler, i quali si sono uniti per dare battaglia al loro eterno nemico.

A dare supporto a Goku, il quale si ritrova solo e sperduto nel nuovo universo, ci pensa un personaggio assolutamente insospettabile, Hearts, uno dei nemici della precedente saga. Hearts è uno degli antagonisti più interessanti di Dragon Ball Heroes: lui non ha alcuno scopo malvagio, vuole solamente utilizzare il suo potere per liberare i mortali dal controllo degli dei. Il suo piano, però, fu ostacolato da Gogeta.

Ma perché allora adesso si è schierato dalla parte di Goku? Le ragioni dietro questo improvviso e inedito team sono ancora sconosciute. Hearts, probabilmente, cerca vendetta nei confronti di Fu, il quale in precedenza lo aveva manipolato. Tuttavia, l'alleanza tra Goku e Hearts potrebbe finire molto presto, dando vita a un nuovo spettacolare incontro.

Voi cosa ne pensate, i due riusciranno a supportarsi a vicenda, sancendo una definitiva alleanza, oppure finiranno per scontrarsi? Scopriamo i misteri della nuova saga di Super Dragon Ball Heroes nella biografia di sei nuovi combattenti. Riecco le Sfere del Drago Oscure nella nuova saga di Super Dragon Ball Heroes.