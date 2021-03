Super Dragon Ball Heroes: personaggi misteriosi e grandi ritorni nella nuova opening

Super Dragon Ball Heroes presenta la nuova saga della Guerra Spazio-Temporale con una opening che preannuncia gli svariati scontri a cui potremo assistere. Vediamola insieme.

Negli scorsi episodi, durante il combattimento tra Vegeth e Broly, questi ultimi vennero trasportati in un nuovo universo creato dallo scienziato Fuu. Sembra che proprio in questo luogo si svolgeranno le prossime avventure dei Guerrieri Z e dei membri del Time Patrol.

Grazie alla nuova sigla d'apertura possiamo scoprire i numerosi personaggi che avranno un ruolo principale in questa parte della storia. Tra i grandi ritorni notiamo svariati villain come Freezer e Cooler in forma Golden, Hearts e perfino Cell ma non mancano anche nuovi combattenti di cui ancora si sa ben poco tra cui il misterioso avversario che Broly affronta nella opening di Super Dragon Ball Heroes ed il potente Saiyan mascherato mostrato nei teaser di Super Dragon Ball Heroes.

Un'importante presenza sembra che verrà fatta anche da Gohan, rimasto finora assente dallo spin-off, mentre Hearts viene visto combattere al fianco del protagonista facendo sorgere alcuni dubbi sulla natura malvagia del personaggio che tuttavia ritroviamo anche accanto ad un dispositivo in cui si trova Cumber.

Voi cosa ne pensate di questa sigla d'apertura? Siete curiosi di sapere come proseguirà la storia della serie? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto.