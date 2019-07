Super Dragon Ball Heroes: quale è il piano di Zamasu?

Nel corso dell'ultima puntata di Super Dragon Ball Heroes abbiamo potuto assistere all'inizio dello scontro tra Goku e Hearts. I fan della serie spin-off creata da Yuki Kadota aspettavano da tempo di vedere una sfida tra i due guerrieri. Nel frattempo Zamasu è impegnato nella sua lotta con Vegeta, Trunks del futuro e Jiren.

Ma l'alleanza tra i due villain non convince molto gli appassionati all'opera di Akira Toriyama, a causa della promessa fatta dalla divinità: quella di distruggere tutti gli esseri umani. Possiamo immaginare che la fragile intesa con Hearts serva a Zamasu per raggiungere i suoi obbiettivi, ma, oltre alla sconfitta di Goku e degli altri Saiyan, non conosciamo ancora quali potrebbero essere. Inoltre se dovesse riuscire nel suo intento, attaccherebbe subito il suo compagno di lotta o Hearts sarebbe risparmiato dalla furia omicida della divinità?

Siamo sicuri che l'emozionante sfida, che potete rivedere nel nostro riassunto della puntata 13 di Super Dragon Ball Heroes, sarà piena di scontri e colpi di scena, soprattutto grazie al lavoro sulle animazioni e sulle mosse speciali dei personaggi della serie.

La puntata 14, dal titolo: "La minaccia del Seme dell’Universo! Kamioren perde il controllo!!" andrà in onda il prossimo 28 luglio, nel frattempo ecco la sinossi del prossimo episodio di Super Dragon Ball Heroes rilasciata da TOEI Animation.