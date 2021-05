Super Dragon Ball Heroes ci porterà alla scoperta delle origini del Super Saiyan God?

Grande novità introdotta in Dragon Ball Super è il Super Saiyan God, trasformazione raggiunta da Goku grazie al contributo di altri cinque Saiyan. Tuttavia, Kakarot non è il guerriero comparso nel sogno profetico fatto da Lord Beerus. Inaspettatamente, sarà Super Dragon Ball Heroes ad approfondire la questione.

L'identità del combattente dal cuore puro apparso nella premonizione del Dio della Distruzione è stata rivelata dal Drago Shenron, il quale, spiegando a Goku i passaggi per trasformarsi in Super Saiyan God, raccontò la storia di un antico Saiyan. Yamoshi era un guerriero dall'animo nobile, che insieme a cinque alleati combatté i Saiyan Malvagi. Tuttavia, durante questa ribellione morì in combattimento. Super Dragon Ball Heroes potrebbe portare gli spettatori a rivivere questa vicenda.



Sebbene l'anime promozionale non abbia ancora fatto esplicito riferimento al Super Saiyan God e a Yamoshi, ha portato in scena ben due Saiyan Malvagi, Cumber e Turles. Il potere corrotto di questa potentissima aura negativa è ancora un mistero, ma nei prossimi episodi della serie potrebbero esserci degli aggiornamenti sulla questione.

Quando Goku si è trasformato in Super Saiyan God davanti a Cumber, il mostruoso antagonista non ha avuto alcun cenno di stupore. Secondo alcune teorie, Cumber potrebbe essere uno degli antichi Saiyan Malvagi combattuti da Yamoshi. Vi ricordiamo, però, che Super Dragon Ball Heroes è una serie non canonica, per cui non ha alcuna influenza sul background dell'opera principale.

In attesa di scoprire la verità sugli Evil Saiyans e sul Super Saiyan God della leggenda, un antagonista di Super Dragon Ball Heroes potrebbe trasformarsi in Super Saiyan 3. L'aura di Vegeta è cambiata, il principe si sta per trasformare?