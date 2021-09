Super Dragon Ball Heroes è stato posticipato! Quando verrà trasmessa la prossima puntata?

Ormai fermo da ben due mesi, Super Dragon Ball Heroes sarebbe dovuto tornare quest'oggi. Dell'anime promozionale, però, non c'è nessuna traccia. La trasmissione dell'episodio 38 dell'anime promozionale è stata posticipata: scopriamo il perché e cosa potrebbe accadere nel corso della puntata.

L'ultimo episodio dell'anime spin-off non canonico, datato 11 luglio 2021, ha riportato diversi antagonisti storici sul campo di battaglia, mentre sullo sfondo la minaccia di Goku Black si fa sempre più consistente.

I Guerrieri Z si sono dovuti confrontare, ancora una volta, con il Dottor Wheelo, antagonista principale della pellicola Dragon Ball Z - Il più forte del mondo, e la sua squadra composta da Bojack e Super C-17, potenziati per l'occasione. Dall'altra parte dell'Universo fittizio creato da Fu, Goku Black viene attaccato da un Saiyan Incappucciato la cui identità è tutt'ora un misterio. Il combattimento, però, porta la nemesi di Goku a raggiungere il Super Saiyan Rosé 3.

Da questi eventi sono passati però due mesi, sessanta giorni in cui dell'anime promozionale non si è saputo quasi più nulla. L'appuntamento con la messa in onda dell'episodio 38, il 17° della Big Bang Mission, è stato però posticipato. La trasmissione, secondo quanto rivelato dall'utente Twitter DBSChronicles, è stata rinviata solamente di pochi giorni: la nuova data di rilascio è infatti programmata al 15 settembre (18:00 JST).

Il motivo di tale rinvio non è chiaro, ma per fortuna l'avventura dei Guerrieri Z e della Pattuglia Temporale tornerà già questo mercoledì. In questo appuntamento, Goku e Vegeta torneranno sul campo di battaglia per sfidare Goku Black; è sfida Super Saiyan Blue Vs. Super Saiyan Rosé. Inoltre, probabilmente il Guerriero Incappucciato rivelerà la sua vera identità. Di chi si tratta? Non solo, pare che presto tornerà un villain di GT in Super Dragon Ball Heroes.