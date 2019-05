Super Dragon Ball Heroes, tutta la potenza di Vegeta nell'ultimo episodio dell'anime

L'episodio 10 di Super Dragon Ball Heroes ci aveva lasciati proprio sul più bello, con il ritorno del Super Saiyan Blue Evolution di Vegeta contro Kamioren, la temibile fusione. Il Principe dei Saiyan, con la forma mostrata la prima volta durante l'arco narrativo del Torneo del Potere, è pura potenza.

Non stupisce, dunque, il corso degli avvenimenti mostrati nell'ultimo episodio dell'adattamento animato promosso per l'omonimo gioco in Giappone. Il successo che si sta rivelando essere Super Dragon Ball Heroes è innegabile, grazie a un'insieme di idee che non solo fanno da bozza a ciò che piacerebbe vedere a noi fan, ma perché presenta soprattutto una serie di scontri di notevole intensità.

Nonostante nella precedente puntata i riflettori si siano puntati su Goku Ultra Istinto Omen, che ha imparato a utilizzare la tecnica sotto l'allenamento con il Gran Sacerdote, il nostro eroe si è trovato comunque in difficoltà contro Kamioren, la fusione di Oren e Kamin, permettendo a Vegeta di fare sfoggio di tutto il suo immenso potere. Infatti, nello scontro in questione, il Principe dei Saiyan sfodera il suo attacco più potente, un micidiale Final Flash, che riesce persino a separare i due nemici dalla loro fusione. L'orgoglioso eroe potrebbe anche dare loro il colpo di grazia se non fosse stato per l'arrivo di Hearts sul campo di battaglia, che ha permesso così a Kamin e Oren di allontanarsi in fretta da sconfitta certa.

Vi ricordiamo che l'episodio 12 di Super Dragon Ball Heroes andrà in onda a giugno nelle tv nipponiche, ma ha già stuzzicato la nostra attesa con una piccola preview ufficiale. E voi, che ne pensate del Super Saiyan Blue Evolution di Vegeta?