Super Dragon Ball Heroes potrebbe aver rivelato un legame tra SS God e SS Leggendario

Possibile che Super Saiyan God e Super Saiyan Leggendario siano due entità interconnesse? alcuni pensano di sì, e sembra addirittura che una conferma possa essere arrivata dall'ultimo episodio di Super Dragon Ball Heroes. Il temibile Kanba sembra infatti sapere qualcosa a riguardo, e il suo misterioso passato potrebbe nascondere la verità.

Da quando l'anime di Super Dragon Ball Heroes ha introdotto il malvagio combattente Saiyan che risponde al nome di Kanba, molte sono state le teorie formulate dai fan sulla sua storia e sull'origine del suo straordinario potere. Durante l'ultimo episodio della serie abbiamo assistito al suo scontro con Goku e Vegeta, mentre il villain era nella sua forma di gorilla dorato, fino a quando lo stesso Fu, colui che tira i fili dell'intera vicenda, non lo ha costretto a tornare alle sue dimensioni naturali.

Proprio in questa occasione, quando Goku si trasforma in Super Saiyan God per fronteggiarlo, ci viene mostrato un dettaglio, all'apparenza insignificante, ma che ha spinto molti a speculare sul suo possibile significato. Infatti il temibile avversario dei nostri protagonisti sembra riconoscere qualcosa nella trasformazione, come se avesse assistito personalmente a qualcosa di paragonabile. Alcuni hanno ipotizzato che, essendo Kanba un essere antico, possa avere una conoscenza diretta dei poteri del Super Saiyan Leggendario (reso famoso da Broly all'interno della cosmologia di Toriyama), e che di conseguenza possa averli scambiati con la versione deificata degli stessi, rivelando una connessione tra le due trasformazioni fin'ora insospettabile.

Non sarebbe da stupirsi se un collegamento di qualche genere dovesse esistere realmente, dato che sembra proprio questa una delle possibili direzioni che il film di prossima uscita Dragon Ball Super: Broly potrebbe intraprendere. E voi, cosa ne pensate? L'episodio 5 rivelerà informazioni sulla natura delle due potentissime trasformazioni?

Super Dragon Ball Heroes è un anime del 2018, arrivato al suo quinto episodio, che andrà in onda il 28 ottobre dello stesso anno. Dragon Ball Super: Broly è invece un lungometraggio diretto Tatsuya Nagamine, la cui uscita è prevista nelle sale giapponesi il 14 dicembre 2018