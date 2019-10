Super Dragon Ball Heroes: preferite il Gogeta di Shintani o di Yamamuro? Diteci la vostra!

Nello scorso episodio di Super Dragon Ball Heroes abbiamo avuto modo di assistere al ritorno di uno dei guerrieri più forti del franchise, ormai l'ultima alternativa alla minaccia di Ultimate Hearts. La sua apparizione, tuttavia, ha scatenato le domande dei fan che si sono chiesti quale sia il miglior character design della celebre Fusion.

L'inaspettato arrivo di Gogeta ha lasciato gli spettatori senza fiato, che non si aspettavano questa improvvisa serie di eventi. Ma in una serie come Super Dragon Ball Heroes, dedita all'epicità, tutto può succedere, come l'arrivo di Jiren e Hit nella scorsa puntata. La resa dei conti, purtroppo, andrà in onda a dicembre, cambiando nuovamente il palinsesto dell'anime che aveva diffuso due episodi in un breve intervallo di tempo.

Dalla puntata in questione, inoltre, si è aperto un dibattito tra i fan che si sono chiesti quale sia il miglior design per Gogeta tra lo stile artistico di Yamamuro e Shintani, quest'ultimo celebre per il suo iconico stile in Dragon Ball Super: Broly. In rete pare esserci un attento equilibrio tra i due character design, ricchi di diversi punti a favore ciascuno e altrettante criticità, nonostante sia ben consolidata la passione degli appassionati del franchise per Naohiro Shintani.

E voi, invece, quale stile preferite per la potente Fusion di Goku e Vegeta? Diteci la vostra opinione, come sempre, nell'apposito spazio riservato ai commenti, ma non prima di aver letto la sinossi dell'episodio 18 di Super Dragon Ball Heroes.