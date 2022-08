Super Dragon Ball Heroes: titolo e premiere della quarta puntata della Ultra God Mission

Finalmente, Super Dragon Ball Heroes - Ultra God Mission sta per tornare. Stando a quanto rivelato, il quarto episodio della saga basata sull’anime non promozionale prodotto da TOEI Animation debutterà a inizio settembre.

Dopo qualche mese di assenza, vi ricordiamo che la terza puntata di Super Dragon Ball Heroes – Ultra God Mission è uscita a fine giugno, la serie anime basata sull’omonimo videogioco arcade sta per fare il suo straripante ritorno.

Come suggerito dai più noti leaker, tra cui il Twitter @DbsHype, la puntata numero quattro della Ultra God Mission debutterà dal primo settembre. In questa nuova avventura, proseguirà lo scontro tra i combattenti del bene e i Guerrieri in Nero guidati dalla ex Kaioshin del Tempo Aios.

Il titolo dell’episodio, “Goku vs The Warrior in Black! To Each his own fight”, suggerisce che questa volta a dominare la scena sarà Goku della linea temporale principale. In precedenza, abbiamo visto lo scontro tra Xeno Trunks e il suo vecchio maestro, che in Super Dragon Ball Heroes hanno dato vita a una battaglia Saiyan tra fratelli.

Questa volta, Goku, che si trova al fianco di Jiren, dovrà affrontare un altro dei Guerrieri in Nero. Questo, che è stato mostrato solamente in parte, sembra essere Bardack Super Saiyan 3. Riuscirà Goku ad affrontare suo padre?