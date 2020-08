Super Dragon Ball Heroes presenta delle nuove forme del Super Saiyan 4

Le ultime anticipazioni sull'anime di Super Dragon Ball Heroes hanno riportato delle novità in arrivo per Xeno Goku e Vegeta, i quali nel prossimo episodio sbloccheranno una variante inedita del Super Saiyan 4 per provare a vincere Janemba.

Tuttavia, l'omonimo videogioco arcade in Giappone ha anticipato la serie svelando una forma inedita della trasformazione, che a giudicare dal nome non coinciderà con quella prevista nei prossimi episodi. Come riporta l'insider @DBSChronicles, i due guerrieri sbloccheranno il "SS4 Limit Breaker Ritual".

A una prima occhiata l'unica differenza sostanziale è nella ponderata gestione dell'aura, in maniera simile al Super Saiyan God. Del resto, anche il nome della forma suggerisce questo accostamento, indicando una dimensione più spirituale del Super Saiyan 4.

Come anticipavamo in precedenza, questa variante dovrebbe discostarsi dalla forma che Xeno Goku e Xeno Vegeta adotteranno nella prossima puntata dell'anime di Super Dragon Ball Heroes. Di seguito vi riportiamo la sinossi dell'episodio numero 6:

"Durante la feroce battaglia contro Janemba, fanno la loro comparsa Salsa e Putine, le divinità demoniache del Dark Multiverse. Seguendo il loro consiglio, Goku e compagni affidano i propri poteri a Xeno Goku e Xeno Vegeta. Una luce rossa inizia a fuoriuscire dai corpi dei due guerrieri Xeno, mentre un aura di colore differente li avvolge".

Super Dragon Ball Heroes ha ufficialmente decanonizzato Janemba?