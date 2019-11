Super Dragon Ball Heroes: presentati altri due artwork ufficiali di Trunks SSJ God

Nel corso del mese di ottobre vi abbiamo parlato spesso di Trunks Super Saiyan God, la nuova trasformazione acquisita dal figlio di Vegeta nella serie non canonica Super Dragon Ball Heroes. Per adesso la trasformazione è semplicemente rilegata al videogioco arcade, ma chissà che presto non si possa vedere un debutto anche nella serie animata.

A supporto di queste teoria sembrerebbero esserci delle fondamenta solide, rappresentate in primis dalla buona accoglienza riservata al personaggio da parte dei fan. Recentemente poi, oltre alla splendida illustrazione creata dallo storico character designer Tadayoshi Yamamuro, sono stati condivisi altri due artwork visibili in calce all'articolo.

Trunks del Futuro è uno dei personaggi preferiti dal pubblico della serie, almeno secondo quanto riportato dagli ultimi sondaggi di popolarità. Oltre al design molto curato, il Saiyan è entrato nel cuore degli appassionati per via del suo carattere e delle sue straordinarie abilità nel combattimento, che l'hanno portato a liberarsi in maniera completamente autonoma di più minacce presenti nella sua linea temporale, come gli androidi, Cell e Majin Bu.

E voi cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere questa trasformazione in una serie canonica? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! A questo proposito poi, vi ricordiamo che la nuova stagione di Dragon Ball Super potrebbe essere stata rimandata e tornerà con tutta probabilità nel corso del 2020.